Direct vanuit je huis de natuur in wandelen, dat moet makkelijker: in Kamerik bedenken ze hoe

In veel regio’s is het landschap niet toegankelijk, aantrekkelijk en uitnodigend genoeg om als wandelbestemming te dienen, vindt Wandelnet. Daardoor laten we volgens hen heel veel mooie kilometers links liggen. Zonde, want wandelen is in Nederland de nummer één vrijetijdsactiviteit. De organisatie vindt daarnaast dat de overheid meer aandacht moet geven aan wandelfaciliteiten, omdat lopen goed is voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van mensen.