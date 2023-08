Dit bijzondere openluchtrestaurant strijkt weer neer in Woerden

Amerikaan­se rivier­kreef­ten zijn een ‘ecologi­sche ramp’, maar deze slimme val kan het tij keren

Dat rivierkreeften sloten in een woestijnlandschap veranderen, is volgens expert Johan van Giels een ‘onzichtbare ecologische ramp’. Maar er gloort hoop, want proeven met een splinternieuwe val zijn succesvol.