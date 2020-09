Dit gezin met vijf kinderen leeft volledig vegan: ‘We eten echt niet alleen maar tofu’

Deze bijzondere expositie over Bonifatius’ reizen is vanaf vandaag te zien in Stadsmuse­um Woerden

12:03 Dat Bonifatius in 754 in Dokkum werd vermoord, is een inkopper. Dat hij christelijke leer 1300 jaar geleden ook in Woerden verkondigde, is minder bekend. Tien textielkunstenaars lieten zich inspireren door de reizen van Bonifatius voor de expositie ‘in den vreemde’ in Stadsmuseum Woerden.