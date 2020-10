Dit is de lekkerste snert van Woerden (en misschien wel van Nederland)

RECHTSZAAK ‘Vingeraf­druk op vuilniszak verraadt Alphenaar (25) na overval op benzine­pomp’: OM eist drie jaar cel

19 oktober Zijn vingerafdrukken, gevonden op een vuilniszak in het BP tankstation aan de Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen, verraden hem, vindt het Openbaar Ministerie (OM). En daarom moet Alphenaar Yasin S. (25) van justitie drie jaar de cel in voor een overval. Volgens de officier is hij degene die op 20 maart daar duizend euro buit maakt. Onzin, vindt S. ,,Ik ben onschuldig.”