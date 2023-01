Dit is de nieuwjaarswens van jouw burgemeester: ‘Help vluchtelingen en zet je in voor eenzame mensen’

COLUMN Daniëlle: ‘Zorg dat er een kortings­pas komt in Woerden voor mensen in doffe geld-ellende’

Met een hoop lapmiddelen wordt er voor mensen met een laag inkomen gezorgd. Iedereen doet zijn best. Kerken, welzijnsorganisaties en de gemeente kijken naar mogelijkheden. Dat dit zo’n groot probleem is, is hartverscheurend. Zo’n 2000 huishoudens zitten in Woerden in doffe geld-ellende.

29 december