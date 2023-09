Dit is hoe de eerste teams uit Woerden dit weekeinde speelden

update Politie doet inval in drugspand: rondom gebouw hing een sterke chemische lucht

Een drugspand aan de Kuipersweg in Woerden is verzegeld. Burgemeester Victor Molkenboer heeft besloten het gebouw voor een half jaar te laten afsluiten nadat de politie er donderdagavond een inval deed. De politieactie was naar aanleiding van een anonieme tip.