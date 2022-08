Dit is hoeveel boetes er zijn uitgedeeld aan mensen die te hard varen in jouw gemeente

Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. De gemeente met het hoogste aantal boetes is Kaag en Braassem. Op de Braassemermeer en de Kagerplassen werd 42 boetes uitgedeeld. Een jaar eerder waren dat er nog 74. Uit de cijfers van het CJIB is geen verdeling te halen over het soort overtredingen of hoeveel te hard er werd gevaren.

Coronacrisis

In het Groene Hart is het aantal boetes ten opzichte van de jaren voor corona nog wel lager. Alleen ‘koploper’ Kaag en Braassem zit hoger. In 2018 werden op de plassen in deze gemeente 36 boetes uitgedeeld. In Bodegraven-Reeuwijk (Reeuwijkse Plassen) werden toen 26 boetes uitgedeeld, tegen vier nu. Alleen in Zuidplas zijn vorig jaar geen boetes uitgedeeld. Het is niet bekend of iedereen zich daar aan de regels houdt, of dat er geen controles zijn geweest.