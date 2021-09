Dit is misschien dé oplossing voor stikstof en de boeren: ‘Hiermee kan de boer geld verdienen’

Laura Habets (VollinGo) kan bijna promoveren tot doctor: ‘Volleybal is mijn uitlaat­klep’

16 september Laura Habets hoeft zich geen moment te vervelen. De Goudse volleybalster speelt in het eerste team van VollinGo, is secretaris bij deze vereniging en als bewegingswetenschapper verbonden aan het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht.