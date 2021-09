Dit is waarom de gevreesde afsluiting van de A12 écht nodig is: ‘Als we niks doen, wordt het nog erger’

column Linschoten is een parel van een dorpje waar ze alles eerlijk zullen delen

25 september Het grootste lokale nieuws deze week was dat Linschoten nu ook een deelauto heeft. Ik herhaal: Linschoten heeft een deelauto. Is dat nieuws? Was die er dan nog niet? Blijkbaar, want het stond in deze krant. Dat was dan ook een van de weinige dingen die Linschoten nog niet had.