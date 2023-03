Dit is waarom er onderzoek wordt gedaan naar beschermde diersoorten in De Ronde Venen

lezersbrieven Zelf kiezen of je foie gras eet en meer ophef over waterkunst­werk: dit speelt er bij de lezers uit de regio

Eten we wel of geen foie gras? Het protest van de groep Active for Justice bij restaurant Cantina di David in Utrecht zorgt bij enkele lezers voor een slechte smaak in de mond. En het waterkunstwerk in Utrecht is nog steeds voer voor discussie bij lezers.