Dit is waarom je geen muziek meer hoort uit de Petrustoren

indebuurt.nlKerkplein Woerden: struinen over de markt of sippen aan een koud biertje. En natuurlijk muziek uit de toren van de Petruskerk. Het is veel Woerdenaren vast niet ontgaan dat het de laatste tijd best stil is op het Woerdense Kerkplein. De muziek is gestopt en dat zit zo.