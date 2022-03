Dit waterzuiveringsstation is nu een monument

Dat is sinds 2017 niet meer gebeurd. In 2019 werd de toenmalige gemeentelijke monumentencommissie opgeheven door burgemeester en wethouders. Omdat daarna vanuit de gemeente geen initiatief kwam tot het aanwijzen van nieuwe objecten, deed SHK in de zomer van 2021 een aanvraag voor vier nieuwe gemeentelijke monumenten.

De eerste aanvraag betreft de aanwijzing van een bijzondere Hertog Weidemolen op Landgoed Liefhoven in Linschoten. Weidemolens zijn typisch voor ons Hollandse polderlandschap, maar er zijn er helaas niet veel meer over. Deze is goed te zien vanaf de Liefhovendijk.

De tweede aanvraag gaat over het waterzuiveringsstation aan de Julianalaan 14 in Montfoort. Dit industrieel erfgoed had geen functie meer en is door Vitens verkocht. Er is nu een nieuwe eigenaar. Die wil erin wonen met behoud van de bijzondere details van het oude waterzuiveringsstation. Beide aanvragen zijn inmiddels door het college goedgekeurd. SHK is hier heel blij mee.

De overige twee aanvragen betreffen tuinen met cultuurhistorische waarde in het oude centrum van Montfoort en zijn nog in behandeling. Volgens de stichting, die opkomt voor het cultuurhistorisch erfgoed, worden deze tuinen, de groene longen van de stad, bedreigd. De stichting roept op er zuinig op te zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.