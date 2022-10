Dit zijn de leukste foto's hoe onze lezers (jullie) de Koeiemart in Woerden hebben beleefd

Scheuren in muren door langsdende­ren­de vrachtwa­gens, maar Woerden wuift problemen weg

De bewoners van de Ambachtsheerelaan in Harmelen weten het zeker. ,,De scheuren in de muren van onze huizen komen door de vrachtwagens die te hard over de drempels rijden.” Toch wil de gemeente Woerden niéts aan de problemen doen. ,,We zien geen aanleiding om de drempels te verwijderen”, laat het college weten.

25 oktober