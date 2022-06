Draaibrug Montfoort gaat er half jaar uit

De klus, veertig jaar na de vorige renovatie, begint in oktober en duurt tot in april volgend jaar. Het stalen brugdeel wordt hierbij weggetakeld. In de maanden daarna wordt het compleet gestraald en opnieuw geschilderd. Ook komt er een nieuw bedieningssysteem, zodat de brug straks zonder problemen kan draaien. Verder laat Rijkswaterstaat scheuren in kademuren herstellen, wordt de slagboom centrumzijde richting brug verplaatst en komt er een afscheidingsmuur tussen de brug en de woning direct naast de brug.

Na de opknapbeurt kunnen wandelaars en fietsers weer in twee richtingen over de draaibrug op de huidige locatie, net als autoverkeer in een richting.

Bevoorrading

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer in Montfoort. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de provinciale wegen N228 en N204. Er bestaat ook een kans dat de ondernemers in het centrum hinder ondervinden. Dit omdat het tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is om de brug over te steken. Er is dan dus geen bevoorrading van de winkels vanuit de noordzijde van de Hollandsche IJssel mogelijk.

Voor voetgangers en fietsers en hulpdiensten bij calamiteiten bouwt Rijkswaterstaat een hulpbrug ter hoogte van de IJsselkade en de Onder de Boompjes.

Het brugwachtershuisje is niet meer nodig voor de bediening van de brug. Dat gebeurt nu op afstand vanuit de bediencentrale in de Nieuwegein. Rijkswaterstaat zegt te beseffen dat veel mensen het brugwachtershuisje willen behouden. Daarom wordt het voorzichtig uit elkaar gehaald en gaan de materialen naar de stichting Hugo Kotestein. Die is van plan om in overleg met de gemeente het huisje elders opnieuw op te bouwen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.