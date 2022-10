Drogist Richard houdt al twee generaties zijn klanten gezond (en maakt zelf ‘Rijnzeep’)

,,Daarom zijn we trots dat we onafhankelijk zijn en alleen producten aanbieden waar we ons hand voor in het vuur durven te steken. Al vanaf het begin van de mensheid wordt er gebruikgemaakt van planten en plantbestanddelen voor het behandelen en genezen van talloze aandoeningen. Als je een gezondheidsprobleem kan oplossen met een natuurlijk of een chemisch middel, ligt de keuze toch voor de hand”, aldus Richard, gediplomeerd therapeut.

Wekelijks schrijven we over de leukste, nieuwste, gekste en meest trendy winkels in het Groene Hart. Vandaag in de rubriek Voor de heb : drogisterij Stouthart.

Verbouwing

Het gouden jubileum wordt gevierd in een recent verbouwde winkel die ruimer van opzet en lichter van kleur is. Ook de gevel is hersteld en heeft zijn authentieke uitstraling behouden. ,,Dat sluit aan bij het karakteristieke karakter van de binnenstad.”

Een mooi product is de in eigen huis gefabriceerde Rijnzeep. ,,In samenwerking met mijn echtgenote maken we echte Woerdense zeep, zonder parfum maar wel in verschillende geuren. Denk bijvoorbeeld aan kamille, zeebries of honing. Wanneer de feestdagen weer voor de deur staan verkopen wij ook kerstzeep, of koeiemartzeep. De unieke zeepschaaltjes worden gemaakt door medewerkers van De Schuur in Zegveld.”