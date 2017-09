Drugsdealer met 109 pakjes cocaïne op zak jaar de gevangenis in

De politie vond de zakjes drugs op 28 mei bij een routinecontrole op de Willeskop in Montfoort in een verborgen ruimte in de middenconsole van zijn auto. Bovendien had de man 685 euro aan briefgeld op zak en een mobiele telefoon, waarvan diverse belcontacten bevestigden dat ze het telefoonnummer belden om bij een drugsdealer genaamd 'Max' drugs te bestellen.

Woninginbraak

Door de combinatie van de aangetroffen zakjes drugs, de mobiele telefoon en het briefgeld vond de rechtbank bewezen dat El A. op 28 mei ook drugs had verkocht. Dat de man in de maanden daarvoor al drugs had gedeald, vonden de rechters in tegenstelling tot de officier van justitie niet bewezen. Wel vonden ze ook zijn betrokkenheid bewezen bij een vechtpartij in een zwembad in Nieuwegein, een mislukte woninginbraak in Utrecht en een autokraak in Schoonhoven. Op scherven van de ingeslagen autoruit was bloed van de man aangetroffen.