Drugslab onder dikke laag klei gevonden in Montfoort: ‘Zeer professioneel en opzienbarend’

De andere twee verdachten zijn 50 en 53 jaar en komen uit Zaandam en Hoorn. De mannen blijven voor minstens veertien dagen vastzitten. Verder zijn twee voertuigen, waaronder in ieder geval één auto, op het terrein doorzocht en in beslag genomen. De politie bracht de vangst, die donderdag al is gedaan, vrijdag naar buiten.



,,Het lab was goed verstopt en heel professioneel”, zegt woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie Thomas Aling in een toelichting. ,,Echt specifiek ingericht om een goede productie te draaien, waarschijnlijk wel voor jaren. Hoe lang het produceren van drugs al aan de gang was, is nog niet bekend. Maar opzienbarend is het zeker.”



Volgens Aling was het Montfoortse lab ‘zeer goed gemaakt’. ,,We zien wel vaker dat criminelen drugs onder de radar produceren. Bijvoorbeeld hennepkwekerijen, weggewerkt in een bunker of ondergronds op een bestaande locatie als een bedrijf. Maar deze locatie in Montfoort was echt specifiek ingericht voor drugsproductie. Er is werk aan besteed. Het zat slim in elkaar. Onder een heel dikke laag klei en goed weggewerkte deur.”