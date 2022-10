Drugsspullen aangetroffen bij grote controleactie

Tientallen bedrijfspanden zijn gecontroleerd op de naleving van wet- en regelgeving. Eén van die panden was een ruimte met honderden opslagboxen. Tijdens de controle zijn de spullen die nodig zijn om drugs te maken aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.

Met enige regelmaat vinden verspreid over de De Ronde Venen controles plaats waarbij verschillende instanties samenwerken. De bedoeling is om via die controles de netwerken van afnemers, facilitators en leveranciers in beeld te brengen.

De instanties noemen een aantal signalen die er op kunnen duiden dat er in of om een pand iets niet pluis is. Een specifieke geur bij hennepkwekerijen of drugslabs, grote delen van het pand zijn dichtgeplakt, er is voornamelijk enige activiteit bij het bedrijf in de avond en nacht en het gebouw maakt een vervallen indruk.