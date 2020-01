Drukke ochtendspits op de A12 na meerdere ongelukken

Eeuwenoude documenten gevonden in tabakszaak: ‘Doos sigaren kostte in 1846 vier gulden’

27 januari Zelf had eigenaar Loet van Vreumingen (70) van Nederlands oudste tabakswinkel in Gouda de grote kluis in de bedstee nooit geopend, maar zijn opvolger Marco van der Horst kon dit weekeinde zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Tot zijn verbazing trof hij de boekhouding van de sigarenwinkel van 1846 aan. ,,Een bijzondere vondst.’’