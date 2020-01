Duitsers gooien crystal meth uit de auto tussen Nieuwerbrug en Woerden: kilometerslange file

Even wat anders doen van levensbe­lang voor mantelzor­gers: ‘Ik vind het heerlijk’

18:34 Even de verzorging van de partner uit het hoofd zien te krijgen. Ontspanning is belangrijk voor mantelzorgers, of het nou door het bakken van cupcakes is of iets anders. ,,Eigenlijk maakt het mij niet uit wat we doen”, zegt Hinke Kostman (81) uit Wilnis. ,,Ik vind het gewoon al heerlijk om er even uit te zijn.’'