‘Ecologische meerwaarde’ bij projecten in Woerden door inzaaien van bloemen tijdens reconstructies

Kantoren moeten 1 januari energiela­bel C hebben, anders mag je er niet werken: ‘Gaan we niet redden’

Kantooreigenaren hebben nog ruim drie maanden om hun pand naar een energielabel C te tillen. Vanaf 1 januari volgend jaar is dat namelijk verplicht. Dat gaat niet lukken, blijkt uit schattingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland én vastgoedverhuurder CBRE. In de Woerdense politiek leven zorgen.

7:00