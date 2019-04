Een dik dossier en toch vrijspraak voor stalker Mijdrecht, hoe kan dat?

Eerste deel van snelfiets­rou­te Woerden naar Utrecht in juni klaar

14:04 Fietsers kunnen over drie maanden gebruikmaken van een nieuw fietspad tussen het station in Woerden en Snellerpoort. Als het aan de gemeente Woerden ligt, wordt dit fietspad daarna verder doorgetrokken langs het spoor. Het pad is de eerste aanzet tot een snelfietsroute naar Utrecht.