Een eenzame kerst voor Mijdrechtse Love Island-ster

TERUBLIK 2019 ‘Van de politiek word je niet per se een leuker mens’

9:24 Het was een roerig jaar voor Loes Ypma (39). De Woerdense werkte zich een slag in de rondte als wethouder in Almere, maar besloot in september te stoppen omdat haar accu op was. Pas nu ze na twaalf jaar hard werken even ‘niks’ doet, merkt de PvdA-politica hoe moe ze eigenlijk is.