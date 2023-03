Een jaar leven in een camper: zo gaat het nu met Kimm en Rein

indebuurt.nlAlles lieten Kimm van Vliet en Rein van de Poll achter toen ze in december 2021 in hun camper Woerden uitreden. Met hun twee kinderen trekken ze zo’n drie jaar Europa rond. Vanuit Marokko vertelt het stel hoe het nu met ze gaat: “Flexibel moet je wel zijn hebben we geleerd.”

“We zien zoveel mooie dingen, maar het kan soms best pittig zijn”, zegt Kimm. Ze belt vanaf een camping in Marokko. Het land waar ze ten tijde van dit interview net vier weken zijn. “In de eerste maanden moesten we heel erg wennen dat we met z’n allen in zo’n kleine ruimte leven. Nog steeds is het zoeken.” Zeker als de emoties bij Seb (9) en Kai (6) hoog oplopen. “Het enige wat je dan kunt doen is erover praten.”

Altijd buiten

Maar zo klein de camper is, zo groot is de wereld daarbuiten. “Het is fantastisch hoeveel de kinderen buiten zijn. Soms hebben ze niet eens het geduld om te ontbijten”, zegt Rein. “Ze willen zo snel mogelijk naar buiten om te spelen en naar vriendjes op de camping te gaan.” Kimm: “Alleen wel eens lastig als je in een land zit met gevaarlijke schorpioenen. Ik ben nog aan het bijkomen van hun zelfbedachte excursie net naar de schorpioenen.”

Het gezin trok in één jaar door Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken en Marokko

In 2021 gooiden Kimm en Rein hun leven drastisch om. Ze verkochten hun spullen en hun huis in Waterrijk en kochten een camper. Met hun twee kinderen en twee honden (inmiddels is één hond overleden) besloten ze voor tenminste drie jaar Europa rond te trekken.

Eyeopener

Kimm: “We hadden alles, maar toch voelden we ons niet gelukkig in ons leven in Nederland. Ook Seb had moeite met het schoolsysteem. Toen we door de lockdown thuis les moesten geven haalde Seb, die altijd al tegen het schoolsysteem aanliep, in een keer hoge scores. Dat was voor ons een eyeopener.”

Zo vertrokken Kimm, Rein, Seb en Kai eind 2021 uit Woerden

Seb en Kai krijgen nu ‘les’ via de unscooling methode. Kimm: “Ze geven zelf aan wat en wanneer ze willen leren. Als ze de motivatie hebben dan gaat dat heel snel.” Seb leerde binnen twee maanden zelf engels en rekenen. “Ze hebben ook even op een schooltje gezeten in een community in Portugal. Het hangt er vanaf waar we zijn hoe onze dagen eruit zien.”

Flexibiliteit is een must

Flexibiliteit is dan ook wel een mantra geworden in het gezin. Rein: “We verplaatsen regelmatig dus zeker aan het begin hadden de kinderen moeite met afscheid nemen van de vriendjes die ze maakten. Gelukkig komen we veel andere reizigers steeds weer tegen dus zo zagen ze ook hun vriendjes weer.” Kimm: “Voor ons is dat ook leuk want wij kunnen ook eens opstap met de moeders en de vaders. Zo zorgen we allemaal voor onze me-time.”

Kimm: “Wat we niet zo goed hadden voorzien is het werken. Je moet rekening houden dat we niet overal bereik hebben, dat vergt soms wat geplan.” Zoveel geplan, dat het stel ook op werkgebied andere keuzes heeft moeten maken.

“Opgegeven moment was het niet te doen. Als ik een call had moesten de kinderen de camper uit. We gaan nu kijken of we een soort platform op kunnen zetten voor mensen die hetzelfde willen doen als wij. Met online trainingen en ebooks. Daarnaast zijn we druk met onze vlogs en social media.”

Cultuur en natuur

Tussen het gezinsleven en het werken door slurpen de Woerdenaren de lokale cultuur en natuur op. Hun camper stond al in Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken en Marokko. Rein: Elk land heeft wel iets maar tot nu toe is het toch Marokko wat ons het meest heeft verrast.” Kimm: “Toen we hier aankwamen dacht ik echt van ‘o God ik wil weg’, maar dat is nu volledig omgeslagen.”

Rein: “Je moet de tijd nemen om de mensen te leren kennen. Hier kijken ze nog echt om naar elkaar. Het draait om famillie en mensen zorgen voor elkaar. Dat is zo anders dan in Nederland.” Kimm: “Wat dat betreft zou ik niet goed meer in Nederland kunnen aarden.” Rein: “Waar we straks wel belanden, dat weten we niet. We gaan zien wat er op ons pad komt. Er ligt nog een hele reis voor ons.”

Volg het gezin via Instagram

Benieuwd hoe het het gezin vergaat? Onder de naam Avonturen verzamelen is het gezin te volgen via instagram en YouTube.

