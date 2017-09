‘Een kraam-enclave van Woerden in Utrecht? Dat is je reinste kolder’

De roep om een Woerdense kraam-enclave in het St. Antonius Ziekenhuis neemt toe. Na 1 januari worden er namelijk geen kinderen meer geboren in het Hofpoort.

,,Anders A12 in je paspoort", reageert Linda met een reeks smileys op Facebook. Zij verwijst naar Sharona. Zij werd dertig jaar geleden in Woerden geboren. In maart bevalt zij van een tweeling in het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn. In het Hofpoort Ziekenhuis kan dat niet meer. ,,Zou graag willen dat ze dan ook Woerden in hun paspoort hebben'', schrijft de Woerdense. Het levert meteen reacties van anderen op. ,,Wat een onzin'', klinkt het. ,,Waar mensen zich al niet druk over maken.''

Het aantal geboren Woerdenaren neemt na 1 januari flink af. Het geboortecentrum in het Hofpoort Ziekenhuis gaat volgend jaar naar fusiepartner St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn. Een Woerdenaar is dan nog alleen een Woerdenaar als hij thuis ter wereld komt.

Geboortegrond

Vooral geboren en getogen Woerdenaren stellen een paar vierkante meter geboortegrond in het St. Antonius Ziekenhuis op prijs. Zodat er tenminste nog Woerden in het paspoort van de borelingen komt te staan. Onlangs liet het Utrechtse ziekenhuis weten te willen onderzoeken of dat op de een of andere manier mogelijk is.

Ook politici in Woerden pleiten hier voor. De lokale partij Sterk Woerden wil dat de gemeente Woerden de mogelijkheden laat onderzoeken. ,,Ik weet ook wel dat het geen oplossing is voor het vertrek van wéér een onderdeel van het Hofpoort Ziekenhuis. Ook de huisartsenpost en de spoedeisende hulp vertrekken’’, zegt Elias Bom: ,,Ik zie het als een symbolische actie en merk dat veel Woerdenaren daar gevoelig voor zijn.’’

Quote Ik begrijp het idee wel, maar het is zinloos om hier een gemeentelijke herindeling voor op te tuigen Jaap van der Does Jaap van der Does van Lijst van der Does, vindt het idee ‘sympathiek’, maar tegelijkertijd ‘volstrekt onhaalbaar’. Van der Does, die zelf overigens Wassenaar in zijn paspoort heeft staan, blijft keihard vasthouden aan het geboortecentrum in Hofpoort. ,,Ik begrijp het idee wel, maar het is zinloos om hier een gemeentelijke herindeling voor op te tuigen.’’



De geboren Woerdense Marie-Louise Sahertian heeft er eerder mee te maken gehad. Haar dochtertje werd begin april in Nieuwegein geboren. In die periode waren de verloskamers in het Hofpoort Ziekenhuis enkele weken buiten gebruik en vonden de bevallingen in het St. Antonius plaats. ,,Ja jammer. Over de zorg in beide ziekenhuizen ben ik trouwens erg te spreken. Maar ik was uiteindelijk toch liever in Woerden bevallen.’’

Montfoortse of Vinkeveense zwangeren kijken er anders tegen aan. Het is hier, zoals wél in Woerden, nooit een onderwerp van gesprek geweest. Voor ziekenhuisbevallingen moesten zij toch al naar andere gemeenten.

Het Woerdense sentiment is niet uniek. Het speelt ook elders in het land waar ziekenhuisfusies zijn geweest, weet Henk Vat die Rotterdam als geboorteplaats in z’n paspoort heeft staan. Hij is docent Burgerlijke Stand en publicist. Het is puur emotie, zegt hij.

Grondwet

,,Of er zo’n kraam-enclave moet komen? Je reinste kolder. Op deze manier worden gevoelens omgebouwd tot juridische feiten.’’ Om een stukje Woerden te maken in een andere gemeente zou er een andere wet aangenomen moeten worden, stelt hij. De grondwet immers zegt dat grenswijzigingen van gemeenten en provincies bij wet worden geregeld. Dus om zo’n driest enclaveplan tot realiteit te verheffen, is er een andere wet nodig. ,,En stel dat het parlement daartoe overgaat, dan is het de vraag of het handig is. Nou, dat is het dus niet. Onzinnig natuurlijk als de burgemeester van Woerden moet optreden in een ziekenhuis in Utrecht als er iets mis gaat. Hoe doe je dat bovendien met het heffen van ozb, met infrastructuur en wie betaalt wat?’’