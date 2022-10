Een oliebol, dakpan of toch de skyline van lego? Dit voorwerp staat symbool voor Woerden

Frank en Petra moeten al na acht maanden vertrekken bij stadscam­ping Woerden: ‘Vreemde gang van zaken’

Ze waren misschien wel de meest fanatieke en enthousiaste beheerders die camping Batenstein ooit had. Petra en Frank van der Haring begonnen afgelopen jaar vol energie aan hun nieuwe uitdaging in Woerden en zeiden zelfs nooit meer weg te willen. Een paar maanden later staat de camping te koop. Wat is er aan de hand?

4 oktober