Eén op de vier Nederlanders kampt met psychische problemen: ‘Oorzaak van klachten is veranderd’

Wordt dit door diefstal geplaagde geliefde kik­ker-kunst­werk ooit weer compleet? Dan is flinke smak geld nodig

Het is maar zeer de vraag of het populaire Goudse kunstwerk van zeven bronzen kikkers ooit weer compleet zal zijn. Volgens de gemeente is er nu geen 35.000 euro beschikbaar om de drie gestolen exemplaren te vervangen.

7:15