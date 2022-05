Een origineel handgemaakt cadeau vind je in deze winkel (en je kunt er ook gezellig een bakje koffie drinken)

Deze restau­rants in onze regio behouden hun Michelin­ster (ook deze zaak van 9 bij 6 meter)

Geen nieuwe Michelinsterren voor toprestaurants in het Groene Hart, maar er is ook niks ingeleverd. Restaurants De Burgemeester in Linschoten en Pieters Restaurant in Bergambacht hebben hun ster behouden.

30 mei