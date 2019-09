Eerste energieneutrale en zichzelf terugverdienende Lidl in Woerden

Politie doet inval in Woerden in verband met onderzoek illegale taxiprak­tij­ken

3 september Bij invallen in Woerden, Heerhugowaard en Zaandam heeft de politie vandaag twee taxi’s van vermeende snorders en ook hun administratie in beslag genomen. Een snorder is een illegale taxichauffeur, die zonder blauw kenteken en tariefkaart rond rijdt.