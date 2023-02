Eerste paal voor nieuwbouwwijk Snellerpoort gaat nog dit jaar de grond in

reageer Kukelende haan houdt buurman ‘s nachts wakker: moet er een hanenver­bod komen in woonwijken?

Een kukelende haan in de nacht drijft Martijn Quick tot wanhoop. Het dier zit in een ren in de tuin van zijn buren in de Goudse wijk Bloemendaal en zet al maanden elke ochtend een keel op. Hij is het zat en vraagt in een brief aan burgemeester Pieter Verhoeve een hanenverbod in te stellen voor Gouda. Wat vindt u?