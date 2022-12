Einde aan gratis parkeren bij station Woerden, is dat wel overlegd?

Er zijn weinig gemeenten meer in het Groene Hart waar je in de buurt van een treinstation nog gratis kunt parkeren. Niet alleen fijn voor de treinreiziger, maar als het parkeerterrein in de buurt van het stadscentrum ligt ook nog eens fijn voor de horeca en de winkeliers.

De gemeente wil op het terrein aan de zuidzijde van het spoor op termijn betaald parkeren invoeren . Concrete plannen zijn er nog niet, maar het idee van de gemeente om het terrein ‘mee te wegen’ bij de parkeerproblemen bij de toekomstige woonwijk Middelland doen verschillende partijen al de hakken in het zand zetten. De woonwijk komt in een gebied waar (deels) in het verleden kantoren waren gevestigd. Die gebouwen worden getransformeerd tot appartementencomplexen, zoals onder andere het voormalige FNV-gebouwd dat het dichtst bij het bewuste parkeerterrein is gevestigd.

Ov-pas

De lokale partij Woerden & Democratie (W&D) is bang dat bezoekers van de appartementen en het winkelend publiek uitwijken naar de omliggende straten waar gratis parkeren wel mogelijk blijft. De partij wil weten of er al is overlegd met de buurt en of het plan een voorbode is om later in heel Woerden betaald parkeren in te voeren, net als de plannen die in de maak zouden zijn voor de gemeente Utrecht.