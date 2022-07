Eindelijk een veilige oversteek drukke weg Oudewater, maar buurt niet helemaal tevreden

Na aanhoudend vragen krijgen bewoners van de Utrechtsestraatweg in Oudewater dan toch de verlangde veilige voetgangersoversteek over die drukke doorgaande provinciale weg. ,,We zijn niet helemaal tevreden, maar het is in elk geval iets’’, zegt buurtbewoonster Annet de Vos.