Elektrisch baggeren in Langeraarse Plassen dé oplossing?

Uit de Noordplas wordt zowel verspreidbare baggerspecie (zo'n 375.000 kuub) als niet verspreidbare baggerspecie (20.000 kuub) verwijderd. De schone baggerspecie wordt stikstof-uitstootvrij ontgraven met een zogeheten elektrische cutterzuiger en gaat via een persleiding naar weilanddepots in de buurt. De niet verspreidbare baggerspecie is al verwijderd.

Troebel en groen

De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter, stelt het Hoogheemraadschap van Rijnland. Door de vele algen in het water maar ook door zwevend slib is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen waterplanten in de plassen.

Midden in de plas wordt een slibvang gegraven met een diameter van 200 meter. De grond die hierbij vrij komt, wordt verwerkt in een nieuw aan te leggen natuurzone, net boven het Kerkpad. Het ontgraven van de slibvang gebeurt ook uitstootvrij met een elektrische kraan.

Natuurzone

De natuurzone wordt bijna vier hectare groot, maar het grootste deel van dit gebied blijft gewoon water. Het idee is dat lichtinval op de bodem voor de ontwikkeling van plantengroei zorgt. In de plas bereikt het zonlicht de bodem niet, door het diepe en troebele water. In de natuurzone wordt de waterbodem naar het licht gebracht, het gebied wordt ondieper gemaakt. Om de natuurzone komen palenrijen om het gebied te beschermen.

Het grootste deel van het werk wordt elektrisch uitgevoerd. Dat draagt bij aan stikstof-uitstootvrij werken, meldt het waterschap. Een extra plus is dat de stroom die wordt gebruikt geen reguliere stroom is, maar groene stroom.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.