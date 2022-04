Elektrische auto belandt op zakpaal en moet in waterdompelcontainer om brand te voorkomen

Hoe de auto, die in de richting van Woerden reed, op de paal terecht is gekomen is onbekend. Het ongeval gebeurde ongeveer op de grens tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De brandweer heeft de auto in een waterdompelcontainer geplaatst om 'm af te koelen. Dat is gedaan om te voorkomen dat de auto, een Hyundai, alsnog in brand zou vliegen. De weg was een tijdje afgesloten, maar werd vrij snel weer vrijgegeven.