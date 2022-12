Emotionele dag: na 24 jaar knipt Mariska haar laatste klant, omdat de kosten niet meer op te brengen zijn

Corona en de steeds hogere financiële lasten nopen Ten Den om haar zaak in het dorpshuis De Milandhof te sluiten. De laatste en voor haar ook emotionele dag valt haar zeer zwaar, laat ze in een korte toelichting weten. ,,Ik ben bedolven onder de bloemen, chocolaatjes en kaartjes van klanten.”

Het vertrek van Ten Den, die met haar kapperszaak verhuist naar Mijdrecht, is na de bloemist de tweede middenstander die Zegveld in korte tijd de rug toekeert. En dat is een zorgelijke ontwikkeling, reageert CDA-fractievoorzitter Job van Meijeren (links op de foto). Hij is al jaren een vaste klant van Ten Den en was van ochtend de eerste, die voor ‘t laatst zijn kapsel liet knippen door Ten Den.