Energieslurpende zwembaden en kerken worstelen met torenhoge gasprijs: ‘Bezoekers mogen er zo min mogelijk van merken’

Het zaterdag­voet­bal sterker dan zondag? Overstap­per DONK bewijst het tegendeel

De kennismaking met het zaterdagvoetbal is DONK goed bevallen. De overgestapte Gouwenaars waren met 2-0 te sterk voor FC Oudewater, dat afgelopen zomer naar de tweede klasse promoveerde. Van het idee dat het zondagvoetbal in niveau onderdoet voor het zaterdagvoetbal, was niets te merken.

11:01