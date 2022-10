Enorme schade na explosie in appartementencomplex: politie vermoedt opzet

GROENE HART IN... Lugubere moorden, geheime tunnels: van kasteel bleef alleen een mysterieu­ze ruïne over

Veel meer dan een afgebrokkelde muur is het niet. Toch kleven er boeiende verhalen aan de mysterieuze ruïne van bijna 750 jaar oud langs de provinciale weg net buiten Oudewater. Over een gevonden goudschat, geheime tunnels en over twee moorden bijvoorbeeld.

14 oktober