Erik bestookt eigen gemeente met klachten (en jaagt die nu voor 25.000 euro op extra kosten)

Buurt barst van de laadpalen, bewoners zoeken zich rot naar parkeer­plek: ‘Kan auto hier niet kwijt’

Maar liefst vier laadpunten staan er aan de straat Overstek in Kamerik. Het betekent ook vier parkeerplaatsen minder in een wijkje dat toch al niet ruim in de parkeervakken zit. Bewoners zijn het zat om ‘s avonds rond te moeten rijden op zoek naar een plekje.

15:31