Esther Vergeer verwacht baby in september

Wachttij­den voor huurwoning in West-Utrecht stijgen naar recordhoog­te

11:42 Het is in West-Utrecht bijna onmogelijk geworden om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Voor starters is de wachttijd in Oudewater vorig jaar van ruim zes jaar gestegen naar negen. In Montfoort moet een starter ruim acht jaar wachten. In 2017 was dat nog zes jaar. In Woerden ligt de wachttijd op 8,5 jaar, een jaar langer dan in 2017. Voor doorstromers bedragen de wachttijden inmiddels respectievelijk 13, 10,5 en 8,5 jaar.