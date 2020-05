Eten bezorgen op acht wielen: ‘Maar het moet niet aan de andere kant van Woerden zijn’

Hier worden de ‘groene jassen’ voor gebouwen gekweekt; verticaal groen in Harmelen

19:17 Het is een vreemd soort kwekerij in Harmelen: op twee hectare staan lange rijen met ruim twee meter hoge platen met plantjes. Hier wordt groen gekweekt voor gevels. Sempergreen heeft zich onlangs gevestigd in Harmelen. De ‘groene jassen’ voor gebouwen blijken razend populair.