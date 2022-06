Eten, drinken en muziek: dit kun je verwachten van het foodtruckfestival in het Westdampark

Platina huwelijk Piet (93) zocht ingang Amsterdam­se Bos en kwam zo Roos (90) tegen; nu vieren ze hun platina huwelijk

Het had maar een haar gescheeld of Piet Coolwijk (93) had nooit kunnen trouwen met zijn Roos (90). Maar precies zeventig jaar geleden stonden ze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn van Nieuwkoop kwam het platina paar vrijdag feliciteren.

24 juni