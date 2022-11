Eva Jinek kruipt in de huid van een Kruidvat-medewerker in Mijdrecht: ‘Langgekoesterde fantasie’

De Kruidvat-vestiging in Mijdrecht heeft laatst een bijzondere tijdelijke medewerker over de vloer gehad. Eva Jinek, misschien wel 's lands bekendste presentator, kwam een dagje meedraaien.

Jinek vertelt op Instagram dat zij ‘al zeker dertien jaar een heel specifieke fantasie’ had, namelijk bij het Kruidvat werken en dan voornamelijk in het magazijn. ,,Deze fantasie is geboren uit noodzaak en heeft me door heel wat live uitzendingen heen gesleept’’, motiveert zij in ietwat vage bewoordingen.

Vorige week kwam die wens uit. Zij mocht een dag meelopen in de Kruidvat-vestiging aan het Raadhuisplein in Mijdrecht. Bij haar bericht prijkt een foto van haar in Kruidvat-tenue, leunend op een voorraadkarretje te midden van de schappen wasmiddelen en shampoos.

Columnist Akyol vindt uitstapje Jinek ‘echt spannend’

Jineks bericht levert inmiddels een flinke stroom vind-ik-leuks op (bijna 13.000), aanmerkelijk meer dan haar andere recente posts. De meeste reacties zijn positief. Zanger Jim Bakkum kan er wel om lachen en zegt: ,,Te gek. Zo heb ik dat met werken in een horecagelegenheid, dus herken die fantasie.’’ Columnist Özcan Akyol van het AD plaatst een smiley met hartvormige ogen en roept: ,,Echt spannend.’’

Gijs Rademaker, tot voor kort opiniepeiler bij EenVandaag, is razend nieuwsgierig geworden. ,,Ik wil hier ALLES van weten. Zonder ironie.’’ Waar verscheidene volgers benieuwd naar zijn, is of Jinek op enig moment nog werd omgeroepen om ter assistentie naar de kassa te komen. ,,Dat is natuurlijk de ultieme sensatie.’’

‘Is dit opeens een ding?’

Een volger, die ooit ook bij Kruidvat werkte, kan zich haar motivatie goed voorstellen. ,,Ik ben nu vooral mentaal moe van mijn werk. Daar altijd alleen fysiek. Man, wat sliep ik toen goed!’’ Her en der vragen mensen zich af of een meeloopdagje bij Jinek ook tot de mogelijkheden behoort. Ook een banenruil wordt geopperd.

Sommigen zijn kritisch. Zo vraagt iemand zich af ‘of dit opeens een ding is’ en oordeelt: ,,Wat een aandachttrekkerij en koketterie.’’ Een ander stelt dat een dagje weliswaar leuk is. ,,Maar als dit werkelijk je baan is piep je wel anders.’’

