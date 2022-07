Even afkoelen? Het ijs van deze ijssalon is gemaakt van échte bananen en hazelnoten

column Waarom duurt het zo extreem lang voordat er een waardig strand is waar Woerden blij van wordt?

Strand en Woerden is klaarblijkelijk geen goede combi. We hadden een beeldig strandje in het Westdampark, maar dat leverde te veel overlast op. We hadden even een stadsstrand, maar dat is alweer ontmanteld. We hebben een heerlijke plek bij Edge in Waterrijk, maar daar is een aantal omwonenden non-stop boos over.

14 juli