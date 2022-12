Even iets bijverdienen met kerst? Deze mannen besloten te helpen op een wietplantage

Tegen vier mannen uit Weesp, Amsterdam en Hilversum is maandag 80 uur werkstraf geëist voor hun betrokkenheid bij een hennepplantage in Vinkeveen.

De politie betrapte drie van de vier verdachten in december 2019 op heterdaad in een pand aan de Wilgenlaan te midden van 734 hennepplanten.

,,We wilden net met knippen beginnen. Dat is niet gelukt”, vertelde de 56-jarige Hilversummer G.C. in de Utrechtse rechtszaal. Hij zou door een kennis zijn gevraagd of hij de oogstrijpe hennepplanten kon knippen. De reguliere knipploeg zou verhinderd zijn.

Volgens de Hilversummer had hij zijn inmiddels 74-jarige ex-schoonvader uit Weesp en een 31-jarige man uit Amsterdam meegevraagd zodat ze iets konden bijverdienen. ,,Voor de kerst, zeg maar”, aldus C. De mannen was 20 euro per uur beloofd voor het knippen. ,,Het was de eerste keer in mijn leven dat ik hennepplanten zag”, vertelde de 74-jarige Weesper.

De Hilversummer en de Weesper weigerden te zeggen door wie ze waren benaderd uit angst voor hun eigen veiligheid en die van hun gezinnen. Volgens C. wordt hij al tweeënhalf jaar bedreigd om maar geen namen te noemen. ,,Mijn dochter is mij meer waard”, verkoos ook medeverdachte G. een celstraf of torenhoge ontnemingsvordering boven het onthullen van de naam van degene die hem had benaderd.

Voor een paar centen

,,Dat is dus het milieu waar het om gaat”, benadrukte de officier van justitie dat het ook bij de hennepteelt om zware criminaliteit gaat. ,,En zij hebben ervoor gekozen om daar aan bij te dragen. En dat voor een paar centen.”

De advocaten vroegen vrijspraak, omdat de verdachten nog niet met het knippen waren begonnen toen de politie op 20 december 2019 het pand binnenviel na een melding van de netbeheerder over een verdacht energieverbruik.

De rechtbank doet 16 januari uitspraak.

