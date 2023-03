Evenementenagenda 2023: dit is er te doen in Woerden

indebuurt.nlIedereen weet dat in Woerden altijd wat te beleven is. Verspreid over het hele jaar vind je er grote artiesten, lokale bands, schuimend bier en blije mensen. Voor dit jaar hebben we weer een aantal grote Woerdense evenementen op een rijtje gezet. Pak die agenda er maar vast bij!

Koningsnacht – 26 april 2023

Op 27 april viert iedereen Koningsdag, maar de nacht ervoor is het in Woerden ook feest. Op 26 april zijn er in de avond en nacht verschillende feestjes in de stad en het Exercitieveld volgebouwd met kermisattracties. Ga lekker los enneh.. proost op de koning! Meer informatie volgt nog.

Koningsdag – 27 april 2023

Dit jaar vieren we de verjaardag van de koning weer met een groot feest. Van rommel verkopen op de vrijmarkt tot misselijk worden op de kermis: in en rondom Woerden is genoeg te beleven. Meer informatie en het programma vind je hier.

Groene Hart Festival en Freakend – 12 en 13 mei 2023

Hallo festivalseizoen! Het tweede weekend van mei is de Cattenbroekerplas in Woerden the place to be. Het is er dan dubbel feest, want je kunt naar twee festivals achter elkaar.

Groene Hart Festival – Op vrijdag 12 mei staat het Cattenbroekerstrand in het teken van foute feestmuziek en Hollandse hits. Met optredens van Ch!pz, Q-Music het Foute Uur en Party Animals wordt het gegarandeerd een knalfuif. Meer informatie en tickets vind je hier. Freakend – De dag na het Groene Hart Festival is het feest aan de plas nog niet voorbij. Zaterdag 13 mei kun je helemaal losgaan op artiesten zoals Sick Individuals, Roog, Deepend, Erik E en MC Stanford. Meer informatie en tickets vind je hier.

Festival ’t Wonder – 16 en 17 juni 2023

Nieuw op de Woerdense festivalagenda: ’t Wonder. Een culinair muziekfestival met optredens van geliefde Nederlandse artiesten. Dit tweedaagse spektakel wordt dit jaar in juni voor het eerst georganiseerd. Je kunt er genieten van lokaal verzorgde happen en dranken, terwijl de beste hits van onder andere Son Mieux, Nielson, Meau en DI-RECT live vanaf het podium klinken. Meer informatie vind je in dit artikel en tickets bestel je hier.

Straattheater Festival – 23 en 24 juni 2023

In het laatste weekend van juni weet je niet wat je ziet. Op 23 en 24 juni wordt de stad tijdens het Straattheaterfestival overspoeld door dwaze artiesten en maffe optredens. Altijd een (te) gek evenement en nog helemaal gratis ook. PS. Voor je het weet zit je zelf in de act, dus blijf op je hoede voor alle bijzondere typetjes die er rondlopen. Meer info volgt.

90’s on the beach – 7 juli 2023

Naar sommige feestjes kijk je al ver van tevoren uit. Eén daarvan is 90’s on the beach. In 2023 vindt deze heerlijke nineties- en zeroes-party ook weer plaats in Woerden aan de Cattenbroekerplas. Op vrijdag 7 juli mogen we weer losgaan op foute hits en klassiekers van onder andere Paul Elstak, Mental Theo en Brainpower. Meer informatie en tickets vind je hier.

Woerdense VakantieWeek – 11-19 augustus

De Woerdense VakantieWeek: één van de vele evenementen die je eigenlijk niet mag missen. Dit jaar moet je 11 tot en met 19 augustus vrijhouden, want dan is de 69e editie van de feestweek weer op het Exercitieveld in Woerden. Het programma is nog niet bekend, maar wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws.

Summerlake – 16 september 2023

Al jaren sluiten we de zomer goed af met wat lekkere technobeats. Tijdens Summerlake staat het Molenvlietpark in Woerden in het teken van keihard raven en feesten. De line-up in nog niet bekend, maar wij van indebuurt houden je up to date. Hier vind je wel een leuke sfeerimpressie van vorig jaar.

Nacht van Woerden – 24 oktober 2023

Hoe Koningsnacht bij Koningsdag hoort, zo hoort de Nacht van Woerden bij de Koeiemart. Ga jij kijken bij de veldrit op het Exercitieveld, dansen op het kerkplein of een biertje drinken bij een van de vele feestjes? Op deze avond/nacht maakt het allemaal niet uit, want gezellig wordt het zeker. Houd voor meer informatie deze site en Facebookpagina in de gaten.

Koeiemart – 25 oktober 2023

Last but not least: de Koeiemart. De eeuwenoude Woerdense traditie waarbij er voor iedereen wat te beleven is. Je kunt er kijken naar de koeienshow, koopjes scoren op de braderie, naar de kermis en afsluiten met een lekker bakkie snert. Meer informatie over het programma volgt nog.

