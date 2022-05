Fabrieksgeschiedenis Oudewater herleeft in nieuwe wijk Westerwal

De Hollandsche IJssel krijgt als straatnaam Machinefabriekhof. De Baggermolenstraat verwijst naar een werktuig in de baggerindustrie. De baggermolen was de eerste en belangrijkste productie van De Hollandsche IJssel.

De H.C. Verloopkade is vernoemd naar Herman Verloop (1882 - 1968) die directeur was van de olieslagerij. Twee vroegere directeuren van De Hollandsche IJssel krijgen ook straten naar zich vernoemd. Het gaat om oprichter en directeur Gerrit de Jongh (1843 - 1913), de Ir. J.B. Legemaatekade verwijst naar Jacobus Legemaate (1922 - 1995) die ruim 40 jaar directeur was van De Hollandsche IJssel.

Snuif

De laatste persoon die een straat naar zich vernoemd krijgt op Westerwal is verzetsman Johan van Hulst (1911 - 2018), die zijn onderwijscarrière begon als onderwijzer in Oudewater. In de Tweede Wereldoorlog redde hij met anderen vanuit Rotterdam honderden joodse baby’s en jonge kinderen. Na de oorlog Later was hij hoogleraar pedagogiek en politicus (CHU/CDA), zoals senator van die partij in de Eerste Kamer en lid van het Europees Parlement.