Familie onder één dak in Vinkeveen: ‘We hebben nooit ruzie’

Bewoners boerderij Driebrug­gen ongedeerd uit huis, maar rijksmonu­ment zwaar beschadigd

6 april De beeldbepalende boerderij naast de ophaalbrug in hartje Driebruggen, een rijksmonument uit de 18e eeuw, is na de brand van gisteravond voorlopig onbewoonbaar. De zolderetage is deels uitgebrand, op de begane grond is de schade erg groot door alle bluswater.