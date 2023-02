Fanfare ouderwets? Filmmaker Marit brengt hechte familie in beeld: ‘Unieke saamhorigheid moet blijven’

de gouden pollepel Ondanks de lekkere risotto en biefstuk, verdient restaurant De Rechtbank een taakstraf

Halverwege het Pollepel-seizoen plak ik mijn snor voor een anonieme proeve onder de Dom in Utrecht. Het heeft iets curieus, een oordeel vellen over restaurant De Rechtbank. In dat opzicht was ‘Het Gerechtshof’ misschien een passender naam geweest.