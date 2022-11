Feest in Montfoort: molen krijgt als eerste in regio Utrecht nieuwe roeden en kan volgend jaar weer draaien

Bij De Valk kan de vlag uit. Van alle 14 molens in de provincie die stilstaan en eigendom zijn van stichting De Utrechtse Molen, is de Montfoortse molen de eerste die gerepareerd gaat worden.

De Valk krijgt zelfs volledig nieuwe roeden en is medio 2023 weer in bedrijf. De molens zijn stil gezet vanwege problemen met de lasnaden van de roeden. Molens hebben twee roeden, die samen de basis vormen voor het wiekenkruis.

Eerste molenaar Henk Visser is verheugd. ,,We zijn ontzettend dankbaar dat we als eerste aan de beurt zijn, maar ook dat we hebben kunnen laten zien hoe groot de saamhorigheid is in Montfoort en omgeving. De Valk zal daar de komende tientallen jaren het bewijs van zijn door zoveel mogelijk te draaien en daarmee het baken te zijn van een sterke lokale gemeenschap.”

Voor Visser is het duidelijk waarom de Montfoortse molen als eerste aan de beurt is. ,,We hebben als stad en omgeving direct de schouders eronder gezet en ons verenigd om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen. Bedrijfsleven, donateurs, vrijwilligers en omwonenden hebben op allerlei manieren laten blijken hoe belangrijk een draaiende molen voor ze is. We zijn goed bezig.”

Streefdoel niet gehaald

Het streefdoel - 25.000 euro - is nog niet gehaald. ,,In die zin is iedere euro nog steeds heel erg welkom. Maar de actie en de steun die we hebben gekregen, is naar het Utrechts Landschap een overduidelijk signaal geweest dat wij niet gaan zitten wachten, maar in actie komen om te helpen en de reparatie of nu zelfs de vervanging van de roeden te realiseren.”

De Valk speelt in de Montfoortse samenleving een belangrijke rol, benadrukt Visser. ,,Jaarlijks komt de carnavalsvereniging langs, met Koningsdag is de molen prachtig versierd en aan het einde van het jaar is hij met de sfeervolle kerstverlichting een sieraad op de stadswal. Daarnaast staat de molen midden in het project ‘Van akker naar bakker’ door het graan van boer Aantjes uit de Lopikerwaard door de molenaars te laten malen, te leveren aan onder andere de molenwinkel van stichting Molen de Valk en bakkerij Van Eekeren, die er een Utrechts molenbrood van bakt.”

