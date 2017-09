Felle discussie in Oudewater over openstelling winkels op zondag

Op Van der Weijden en de fractie van VVD/D66 na, was er vooralsnog weinig steun voor het idee van Duindam. ,,Ik mis argumenten die dit voorstel onderbouwen'', aldus Jan Broere (SGP). ,,Dat andere steden winkels toestaan op zondag open te zijn, vind ik geen argument. Drie winkeliers zouden op zondag open willen. Wat nu als drie ondernemers een vliegveld willen openen in Oudewater?'' Namens ondernemersvereniging NOVO liet secretaris Margo Stekelenburg weten dat haar vereniging geen voor- of tegenstander is. ,,Uit een eerdere enquête is gebleken dat veel ondernemers niet van plan zijn om gebruik te maken van de zondagsopenstelling. Een paar zouden het overwegen. Wij gunnen elke winkelier zijn eigen mening over dit onderwerp.''